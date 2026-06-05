Kocaeli, İleri Biyolojik Arıtma ile Su Sürdürülebilirliğini Sağlayacak - Son Dakika
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Kocaeli, İleri Biyolojik Arıtma ile Su Sürdürülebilirliğini Sağlayacak

Kocaeli, İleri Biyolojik Arıtma ile Su Sürdürülebilirliğini Sağlayacak
05.06.2026 11:21
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Kocaeli, 2027'ye kadar tüm atık sularını ileri biyolojik arıtma ile temizlemeyi hedefliyor.

Kocaeli, dönüşümü süren iki tesisin 2027 yılının sonunda devreye alınmasıyla yüzde 100 ileri biyolojik arıtma hedefini gerçekleştirmek istiyor.

İleri biyolojik arıtma tesisleri, çevresel etkilerin azaltılmasının yanı sıra su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine de katkı sağlıyor.

Bu yöntemle arıtılan suların kalitesinin yükselmesi, alıcı ortamlardaki ekolojik dengenin korunmasına yardımcı oluyor.

Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik yatırımların sürdüğü Kocaeli'de, atık suların yüzde 73'ü ileri biyolojik arıtma yöntemiyle temizleniyor.

Kentte 23 arıtma tesisinden ikisinin daha ileri biyolojik arıtma sistemine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar devam ederken, 2027 yılı sonunda kentte yüzde 100 ileri biyolojik arıtmaya geçilmesi hedefleniyor.

Böylece arıtılmış suların alıcı ortamlara daha yüksek standartlarda deşarj edilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar, Yeniköy tesisinde yüzde 47, Körfez tesisinde ise yüzde 24 seviyesine ulaştı.

"2025 yılı sonu itibarıyla 177 milyon 500 bin ton atık suyu arıtarak deşarj ettik"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Atık Su Arıtma Daire Başkanı Faruk Nazik, AA muhabirine, Kocaeli'de 23 atık su arıtma tesisi bulunduğunu, bunların 21'inin ileri biyolojik, diğerlerinin de biyolojik arıtmaya sahip olduğunu söyledi.

Kentte 2025 yılı sonu itibarıyla 177 milyon 500 bin ton atık suyu arıtarak deşarj ettiklerini ifade eden Nazik, arıtma sonucu oluşan çamurun da lisanslı kuruluşlarda bertarafını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Nazik, geçen yıl 118 bin 500 ton arıtma çamurunun nihai bertarafını sağladıklarını dile getirerek, "Kocaeli'mizdeki atık su arıtma tesis sisteminin tamamı biyolojik proseslerle arıtılıyor. Bir ön arıtma veya fiziksel arıtım yok. Kentteki atık suların yüzde 73'ü ileri biyolojik proseslerde arıtılıyor. Geri kalan yüzde 27'si biyolojik proseslerde arıtılıyor." diye konuştu.

"Atık sular sanayi, yeşil alan sulaması ve yol yıkamasında kullanılıyor"

Nazik, biyolojik arıtmaya sahip 2 tesisin kapasite artışı ve revizyon işlemlerini yapmak için 2025 yılında ihalelerini yaptıklarını, inşaatların devam ettiğini anlatarak, dönüştürülen Körfez tesisinin kapasitesinin yüzde 126 artırılarak ileri biyolojik yönteme çevrileceğini bildirdi.

Yeniköy tesisinde de yüzde 156 kapasite artışı yapılacağını belirten Nazik, "Bu iki tesisimizi tamamladığımızda Kocaeli'de atık sularının tamamını ileri biyolojik proseslerden geçirerek arıtmış olacağız. 2027 yılının sonunda yüzde 100 ileri biyolojik arıtma yapan ilk il olmayı hedefliyoruz. Böylelikle Marmara Denizi, doğal su kaynakları ve çevre ekosisteminin korunmasına önemli katkı sağlanacaktır." diye konuştu.

Nazik, 2014 yılında yaşanan kuraklıktan sonra atık suları geri kazanarak sanayide kullanmayı hedeflediklerini dile getirerek, 2015 yılında devreye aldıkları bu tesislerden bugüne kadar 153 milyon 560 bin metreküp suyu geri kazandıklarını kaydetti.

Bu suların sanayi, yeşil alan sulaması ve yol yıkamasında kullanıldığını ifade eden Nazik, bu rakamın dolu durumdaki 3 Yuvacık Barajı'na tekabül ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli, İleri Biyolojik Arıtma ile Su Sürdürülebilirliğini Sağlayacak - Son Dakika

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