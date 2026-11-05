Kocaeli Kandıra'da hırsızlık suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası olan firari yakalandı

Kocaeli Kandıra'da hırsızlık suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası olan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hırsızlık suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kocaeli'de hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü ilçede yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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