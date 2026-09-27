Kocaeli Körfez\'de sokakta silahla yaralanan 37 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kocaeli Körfez'de sokakta silahla yaralanan 37 yaşındaki kadın hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta silahla yaralanan 37 yaşındaki kadın, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Cenazesi hastane morguna kaldırılan kadının saldırganının kimliği henüz belirlenemedi, polis şüpheliyi arıyor.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın, hastanede hayatını kaybetti.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta Fatma Ç. (37) kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fatma Ç'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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