Kocaeli Körfez\'de sokakta silahla yaralanan 37 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta Fatma Ç. (37) kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatma Ç'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.