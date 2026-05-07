Kocaeli'nde Ormanlara Giriş Yasaklandı

KOCAELİ Valiliği, il sınırları içindeki ormanlara girişlerin 15 Mayıs -1 Kasım tarihleri arasında yasaklandığını açıkladı.

Kocaeli Valiliği 'Orman Yangınları ile Mücadele Kurul Kararları'nı duyurdu. Yapılan duyuruda Kocaeli sınırları içindeki ormanlara 15 Mayıs-1 Kasım 2026 tarihleri arasında girişlerin yasaklandığı açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her türlü ormanlık alanlarda; mangal, semaver, piknik tüpü vb. ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması yasaktır. Ancak resmi tescilli korunan alanlar, Orman Parkı, Tabiat Parkı ve piknik/ mesire alanlarında kontrollü piknik yapılması serbesttir. Ormanlık alanlarda belirlenen alanlar dışında konaklama yapılması yasaklanmıştır. Orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılması yasaklanmıştır. Ulusal, uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımları için de Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen güzergahlardan izin alınması zorunludur"

'ADLİ İŞLEM TESİS EDİLECEK'

Açıklamada ayrıca, "Kocaeli ili sınırları içindeki ormanlık alanlara 15 Mayıs- 01 Kasım 2026 tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır. Belirlenen tarihler arasında ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak, anız ve bağ-bahçe-fındık altı temizliği vb. kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Yasaklamalara uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek ve idari para cezası uygulanacaktır" denildi.