 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'nde sis manzarası mest etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'nde sis manzarası mest etti

Kocaeli'de sabahın ilk saatlerinde etkili olan yoğun sis dron ile havadan görüntülenirken, ortaya seyrine doyumsuz manzara çıkardı. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis sebebiyle görüş mesafesinin 30 metrenin altına kadar düştüğü görüldü. Sis sebebiyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. D100 karayolunda sürücüler farlarını açarak dikkatli şekilde ilerlemeye çalıştı. Ayrıca kent merkezini boydan boya kaplayan sis, seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıkardı. Dron ile havadan görüntülenen manzara mest etti.

Kocaeli\'nde sis manzarası mest etti
03.01.2024 - 23:33,
Abone Ol

Kocaeli'nde sis manzarası mest etti

KOCAELİ - Kocaeli'de sabahın ilk saatlerinde etkili olan yoğun sis dron ile havadan görüntülenirken, ortaya seyrine doyumsuz manzara çıkardı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. İzmit, Körfez ve Derince başta olmak üzere sisli hava kentin birçok yerinde etkisini gösterdi. Sis sebebiyle görüş mesafesinin 30 metrenin altına kadar düştüğü görüldü. Sis sebebiyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. D100 karayolunda sürücüler farlarını açarak dikkatli şekilde ilerlemeye çalıştı.

Ayrıca kent merkezini boydan boya kaplayan sis, seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıkardı. Dron ile havadan görüntülenen manzara mest etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'nde sis manzarası mest etti - Son Dakika


23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31
Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu

Son Dakika
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31 Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05 Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01 Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 00:06:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'nde sis manzarası mest etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement