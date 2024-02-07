Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattında ilk test sürüşü yapıldı - Son Dakika
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Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattında ilk test sürüşü yapıldı

Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattında ilk test sürüşü yapıldı

Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak olan 3 kilometrelik tramvay hattının ilk test sürüşü yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, otogar durağından hareket eden tramvay, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kocaeli Şehir Hastanesi istikametine yol aldı. Test sürüşü sırasında yolcu ağırlık kapasitesini karşılayan kum dolu torbalar kullanıldı ve uzmanlar da incelemelerde bulundu. 10 gün boyunca devam edecek olan testlerin tamamlanmasının ardından, 5 istasyon bulunan tramvay hattı hizmete açılacak.

07.02.2024 14:14
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Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak 3 kilometrelik tramvay hattında ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı sürdürülen hattın ilk test sürüşünde, otogar durağından hareket eden tramvay, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kocaeli Şehir Hastanesi istikametine yol aldı.

Vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştıracak tramvayın test sürüşü sırasında, yolcu ağırlık kapasitesini karşılayan kum dolu torbalar kullanıldı. Tramvay raylarda ilerlerken, çok sayıda uzman da incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tramvay araçlarıyla gerçekleştirilen sürüş, 10 gün boyunca devam edecek.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları bitirilen, 5 istasyon bulunan 3 kilometrelik hat, testlerin tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.

Kaynak: AA

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