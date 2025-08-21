Kocaeli Stadyumu Tramvay Hattı Açıldı

Kocaelispor'un maçlarını oynadığı Kocaeli Stadyumu'na ve bölgeye ulaşımı sağlayacak tramvay hattının iki istasyonu devreye alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Hayri Baraçlı vatman koltuğuna oturarak iki istasyonun test sürüşünü yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baraçlı, projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "İnşallah, hattımızı tamamlayarak 14 Ekim'deki milli maça yetiştireceğiz. Raylı sistemlerle beraber toplu taşıma kültürünü tüm şehrimizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Kültürü yaygınlaştırırken hizmet kalitesini de artırma hedefindeyiz" ifadelerini kullandı.

Yeni açılacak istasyonlarla toplam hat uzunluğunun gidiş dönüş 35 kilometre olacağını ifade eden Baraçlı, yolcu kapasitelerinin de artacağını bildirdi.

Baraçlı, hattın günde 20 bin yolcu taşımasını öngördüklerini aktararak, 6 duraktan oluşacak hattın tüm istasyonları açılana kadar ücretsiz hizmet vereceğini kaydetti.