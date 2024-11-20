Kocaeli TEM Otoyolu\'nda Otobüs ve TIR Kazası: 10 Yaralı

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KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda Korutepe Tüneli içinde 1 TIR ile 2 yolcu otobüsünün karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içinde İstanbul yönüne giden 2 yolcu otobüsü ile 1 TIR birbirine girdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

TEK ŞERİTTEN ULAŞIM

Kaza nedeniyle tünelin İstanbul yönünde ulaşımı tek şeritten sağlanıyor. Ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.