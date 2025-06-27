Kocaeli Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Kartepe Park Otel'de düzenlenen törende konuşan KOÜ Kartepe Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Bilsen Bilgili, mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik etti.

Konuşmanın ardından okul birinci, ikinci ve üçüncülerine anı belgeleri Bilgili ve akademisyenlerce verildi.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının takdimi edilmesi ve ardından gerçekleştirilen kep atma töreniyle sona erdi.

Din görevlilerine seminer verildi

Kocaeli İl Müftülüğü ve İzmit İlçe Müftülüğü işbirliğinde yaz Kur'an kursları öncesi din görevlilerine yönelik seminer programı düzenledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, çocukların kendilerine birer emanet olduğunu belirterek, "Onların kalbine Kur'an-ı Kerim sevgisini yerleştirmek, hayatlarına yön verecek güzel ahlakı kazandırmak en büyük görevimizdir." ifadesini kullandı.

İzmit Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, yaz Kur'an kurslarının çocukların maneviyatla ilk kez tanıştığı, çok özel bir dönem olduğunu kaydetti.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da yaz Kur'an kurslarının sadece ders yapılan değil, aynı zamanda gönül kurulup sevgiyle iz bırakılan yerler olduğunu vurguladı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, şube müdürleri ile camilerde ve Kur'an kurslarındaki görevliler katıldı.