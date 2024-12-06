Kocaeli Üniversitesi'nden Norveç'e Su Altı Teknolojisi

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Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) aldıkları derecelerle dikkati çeken Kocaeli Üniversitesi Kılavuz Aura Auv Takımı, bu kez yapay zekalı insansız su altı aracıyla Norveç'te vitrine çıkma hazırlığı yapıyor.

Kocaeli Üniversitesi Kılavuz Aura Auv Takım Kaptanı Altar Hatipoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde " Türkiye Yüzyılı'nda Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla gerçekleştirilen "Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi"nde, yapay zekalı insansız su altı aracı "Aura"ya ilişkin bilgi verdi.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde öğrenci olduğunu belirten Hatipoğlu, "Takım olarak 4 yıllık geçmişe sahibiz. Bu süreç içinde insansız su altı sistemleri, deniz sistemlerinde bulunan alt sistemler, sensörler, sonarlar ile otonom su altı araçları ve manuel kontrollü araçlar olmak üzere hibrit çalışabilen araçlar üzerine çalışmalar yaptık." dedi.

Hatipoğlu, Adana'daki TEKNOFEST'te İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması'nın "İleri Kategori" bölümünde birincilik ödülü kazandıklarını, aynı zamanda "En Özgün Yazılım Ödülü"nü aldıklarını söyledi.

Kocaeli Üniversitesinde farklı bölümlerden arkadaşlarıyla insansız su altı ve su üstü sistemleri alanında çalışmalar yaptıkları bilgisini veren Hatipoğlu, "Yapmış olduğumuz çalışmalar şimdiye kadar ki süreçte yarışmada bizlerden istendiği doğrultuda, otonom şekilde ve havuz ortamında çalışabilen araçlar üzerineydi. Şu anki çalışmalarımız itibarıyla araçlarımızın hem otonom hem manuel hem de deniz platformlarıyla entegrasyonunu sağlamış bulunmaktayız." diye konuştu.

TEKNOFEST'te iki ödül

Hatipoğlu, takımın TEKNOFEST yarışması vesilesiyle oluştuğunu, TEKNOFEST gibi organizasyonların bütünleştirici olduğunu dile getirdi.

Ekibin kurulmasıyla söz konusu teknolojinin geliştiğini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK'tan destek alıyoruz. Şu an yapmış olduğumuz proje TÜBİTAK projeleri içinde yer alıyor. Aynı zamanda HAVELSAN'dan da maddi ve teknik destek alıyoruz. Bu destekler sayesinde projelerimiz daha hızlı ve neticeye ulaşır hale geliyor. Su altı aracı otonom şekilde endüstriyel, askeri, sivil ve arama kurtarma anlamında birçok alanda fayda sağlayabilir, petrol rafinelerinde, dünyanın birçok yerinde, denizin ortasında. Bu istasyonlardaki petrol yakıtlarının bizlere ulaşması için bir hat bulunuyor. Bu ulaşım hattında belli başlı tahribatlar oluşuyor. Bu tahribatlar şimdiye kadar dalgıçlarla veya insan gücüyle yapılıyordu. Bu hem sektörel anlamda insan sağlığını tehlikeye atıyor, aynı zamanda da endüstriyel anlamda maddi kayba yol açıyor. Araçlar sayesinde bu maddi kaybı minimuma indirip, aynı zamanda insan sağlığına etkisini azaltıp, bunları güvenli, ucuz ve güvenilir halde yapmayı hedefliyoruz."

Hatipoğlu, otonom deniz üstü su araçları üzerine de çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu araçlar ile su altı araçlarının entegrasyonunu sağlamanın birinci öncelikleri olduğunu anlattı.

Norveç'te 2025'te düzenlenecek "TAC Challange" etkinliğinin önemine dikkati çeken Hatipoğlu, şu bilgiyi verdi:

"Yurt dışında düzenlenen uluslararası yarışmalara katılacağız. Norveç'te deniz platformu alanında yapılan bir yarışma (TAC Challange) var. Kendimizi geliştirmek adına bu yarışmaya katılmayı hedefliyoruz. Dünyanın her tarafından su altı severler ve araştırmacılarının bulunduğu bir yarışma bu. Orada bizler de su altı teknolojilerini Türkiye'ye getirmek ve olan teknolojinin üzerine koymak istiyoruz."