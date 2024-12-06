Kocaeli Üniversitesi'nden Norveç'e Su Altı Teknolojisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli Üniversitesi'nden Norveç'e Su Altı Teknolojisi

Kocaeli Üniversitesi Kılavuz Aura Auv Takımı, Norveç'te yapay zekalı insansız su altı aracıyla yarışacak.

06.12.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) aldıkları derecelerle dikkati çeken Kocaeli Üniversitesi Kılavuz Aura Auv Takımı, bu kez yapay zekalı insansız su altı aracıyla Norveç'te vitrine çıkma hazırlığı yapıyor.

Kocaeli Üniversitesi Kılavuz Aura Auv Takım Kaptanı Altar Hatipoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde " Türkiye Yüzyılı'nda Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla gerçekleştirilen "Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi"nde, yapay zekalı insansız su altı aracı "Aura"ya ilişkin bilgi verdi.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde öğrenci olduğunu belirten Hatipoğlu, "Takım olarak 4 yıllık geçmişe sahibiz. Bu süreç içinde insansız su altı sistemleri, deniz sistemlerinde bulunan alt sistemler, sensörler, sonarlar ile otonom su altı araçları ve manuel kontrollü araçlar olmak üzere hibrit çalışabilen araçlar üzerine çalışmalar yaptık." dedi.

Hatipoğlu, Adana'daki TEKNOFEST'te İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması'nın "İleri Kategori" bölümünde birincilik ödülü kazandıklarını, aynı zamanda "En Özgün Yazılım Ödülü"nü aldıklarını söyledi.

Kocaeli Üniversitesinde farklı bölümlerden arkadaşlarıyla insansız su altı ve su üstü sistemleri alanında çalışmalar yaptıkları bilgisini veren Hatipoğlu, "Yapmış olduğumuz çalışmalar şimdiye kadar ki süreçte yarışmada bizlerden istendiği doğrultuda, otonom şekilde ve havuz ortamında çalışabilen araçlar üzerineydi. Şu anki çalışmalarımız itibarıyla araçlarımızın hem otonom hem manuel hem de deniz platformlarıyla entegrasyonunu sağlamış bulunmaktayız." diye konuştu.

TEKNOFEST'te iki ödül

Hatipoğlu, takımın TEKNOFEST yarışması vesilesiyle oluştuğunu, TEKNOFEST gibi organizasyonların bütünleştirici olduğunu dile getirdi.

Ekibin kurulmasıyla söz konusu teknolojinin geliştiğini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK'tan destek alıyoruz. Şu an yapmış olduğumuz proje TÜBİTAK projeleri içinde yer alıyor. Aynı zamanda HAVELSAN'dan da maddi ve teknik destek alıyoruz. Bu destekler sayesinde projelerimiz daha hızlı ve neticeye ulaşır hale geliyor. Su altı aracı otonom şekilde endüstriyel, askeri, sivil ve arama kurtarma anlamında birçok alanda fayda sağlayabilir, petrol rafinelerinde, dünyanın birçok yerinde, denizin ortasında. Bu istasyonlardaki petrol yakıtlarının bizlere ulaşması için bir hat bulunuyor. Bu ulaşım hattında belli başlı tahribatlar oluşuyor. Bu tahribatlar şimdiye kadar dalgıçlarla veya insan gücüyle yapılıyordu. Bu hem sektörel anlamda insan sağlığını tehlikeye atıyor, aynı zamanda da endüstriyel anlamda maddi kayba yol açıyor. Araçlar sayesinde bu maddi kaybı minimuma indirip, aynı zamanda insan sağlığına etkisini azaltıp, bunları güvenli, ucuz ve güvenilir halde yapmayı hedefliyoruz."

Hatipoğlu, otonom deniz üstü su araçları üzerine de çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu araçlar ile su altı araçlarının entegrasyonunu sağlamanın birinci öncelikleri olduğunu anlattı.

Norveç'te 2025'te düzenlenecek "TAC Challange" etkinliğinin önemine dikkati çeken Hatipoğlu, şu bilgiyi verdi:

"Yurt dışında düzenlenen uluslararası yarışmalara katılacağız. Norveç'te deniz platformu alanında yapılan bir yarışma (TAC Challange) var. Kendimizi geliştirmek adına bu yarışmaya katılmayı hedefliyoruz. Dünyanın her tarafından su altı severler ve araştırmacılarının bulunduğu bir yarışma bu. Orada bizler de su altı teknolojilerini Türkiye'ye getirmek ve olan teknolojinin üzerine koymak istiyoruz."

Kaynak: AA

Kocaeli Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknofest, Havacılık, Teknoloji, Etkinlik, Kocaeli, Eğitim, Norveç, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Üniversitesi'nden Norveç'e Su Altı Teknolojisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 12:51:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli Üniversitesi'nden Norveç'e Su Altı Teknolojisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.