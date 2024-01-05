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Kocaeli Valiliği, İşçiye Kötü Davranan Fabrikada İnceleme Yapılacak - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği, İşçiye Kötü Davranan Fabrikada İnceleme Yapılacak

Kocaeli Valiliği, bir fabrikada işverenin işçiye kötü davrandığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Valilik, işveren, çalışan ve sendikalar arasındaki uyuşmazlık ve olumsuzluklara gereken hassasiyetin gösterildiğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, olayı bütün yönleriyle inceleyecek ve rapor doğrultusunda gerekli işlemleri yapacak.

Kocaeli Valiliği, İşçiye Kötü Davranan Fabrikada İnceleme Yapılacak
05.01.2024 - 15:52,  Güncelleme: 16:30
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Kocaeli Valiliği, bir fabrikada işverenin işçiye kötü davrandığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bilim, sanayi ve teknoloji kenti olan Kocaeli'de işveren, çalışan ve sendikalar arasında çıkan uyuşmazlık ve olumsuzluklara valilik olarak gereken hassasiyetin gösterildiği belirtildi.

Bu gibi durumlara devlet vakarına uygun şekilde çözüme yönelik arabuluculuğun yapıldığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Özellikle son günlerde basın ve sosyal medya ortamlarında yer alan ve işveren ile çalışan arasında yaşanan olaydan dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca inceleme yapılması yönünde Valiliğimizce talepte bulunulmuş ve bu talebimize istinaden inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Görevlendirilen müfettişlerce bahse konu olay bütün yönleriyle incelenmekte olup düzenlenen rapor doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılacaktır."

Kaynak: AA
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