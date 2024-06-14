Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere 21 milyon 713 bin liralık nakdi yardım ulaştırdı - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere 21 milyon 713 bin liralık nakdi yardım ulaştırdı

Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere 21 milyon 713 bin liralık nakdi yardım ulaştırdığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bayramların yardımlaşma ve dayanışma kültürünün önemine vurgu yapılarak, sosyo ve ekonomik açıdan yardıma muhtaç vatandaşlara maddi ve manevi destek sağlandığı belirtildi. Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla gerçekleştirilen yardımların, sosyal adaleti pekiştirici ve sosyal riski azaltıcı nitelikte olduğu ifade edildi.

14.06.2024 10:59
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Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere 21 milyon 713 bin liralık nakdi yardım ulaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, birlik ve beraberliğin pekiştiği en özel dönemlerden olan bayramlarda, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün önemine değinildi.

Sosyo ve ekonomik açıdan yardıma muhtaç vatandaşlara, maddi ve manevi destek verildiği hatırlatılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından devletin ilgisine ve desteğine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza 21 milyon 713 bin 775 liralık nakdi yardım ulaştırılarak, sosyal adaleti pekiştirici ve sosyal riski azaltıcı yardımlar yapılmış, bayram sevinçlerine ortak olunmuştur. Sağlıklı ve huzur içerisinde güzel bir bayram geçirilmesi temennisiyle, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz."

Kaynak: AA

Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere 21 milyon 713 bin liralık nakdi yardım ulaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere 21 milyon 713 bin liralık nakdi yardım ulaştırdı - Son Dakika
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