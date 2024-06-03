Kocaeli Valiliği, Ormanlık Alanlara Girişleri Yasakladı - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği, Ormanlık Alanlara Girişleri Yasakladı

Kocaeli Valiliği, Ormanlık Alanlara Girişleri Yasakladı

Kocaeli Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yangın riski yüksek ormanlık alanlara girişlerin 1 Kasım'a kadar yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, ormanlık alanlarda piknik yapılması, ateşli malzemelerin sokulması ve kullanılması ile konaklama yapılmasının durdurulduğu belirtildi. Ayrıca, ormanlık alanlara bitişik bölgelerde ateş yakanlara idari para cezası uygulanacağı ve ATV, UTV gibi araçların belirlenmiş alanlar dışında kullanımının durdurulduğu ifade edildi. Alınan tedbirlerin uygulanması için güvenlik birimleri ve orman muhafaza memurlarından oluşan ekipler görevlendirilecek ve ihlal edenlere yasal işlem yapılacak.

03.06.2024 15:25
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Kocaeli Valiliği, yangın riski yüksek ormanlık alanlara girişlerin 1 Kasım'a kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarında yaşanan artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğinin orman yangınlarına neden olabileceği değerlendirildiğinden 1 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçerli olacak bazı tedbir kararları alındığı belirtildi.

Orman Yangınları Mücadele Komisyonunca alınan kararların uygulanmasına başlandığı aktarılan açıklamada, resmi tescilli mesire ve orman parkı alanları haricinde her türlü ormanlık alanlarda, mangal ve benzeri ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek ve benzeri yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması ve konaklama yapılmasının durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, il sınırları içerisindeki orman idaresi tarafından düzenlenen yangın risk haritasına göre yangına hassas olacağı değerlendirilen ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtilerek, ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede 1 Haziran-1 Kasım arasında bağ bahçe temizliği amacıyla ateş yakanlara idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Ormanlık alanlar içinde ATV, UTV ve benzeri araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanımının durdurulduğu aktarılan açıklamada, "Orman Yangınları Mücadele Komisyonunca alınan bu kararlar, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kamu kuramlarının kendilerine ait billboardlar ve belediye hoparlörlerinden, mahalle camilerinden, mutat vasıta ve aralıklarla yangına hassas dönemlerde halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır." denildi.

Açıklamada, güvenlik birimleri ve orman muhafaza memurlarından oluşturulacak gezici gözetleme işleriyle görevlendirilen ekiplerin alınan kararların uygulanmasını titizlikle takip edeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Her türlü izinsiz avlanmalar mahalle muhtarlıkları, av ve yaban hayatı birimleri ve güvenlik güçlerince takip edilecektir. İl GAMER, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezleri konuyu hassasiyetle takip edecek, alınan ihbarlar anında ilgili kurumlara iletilecek, bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç unsuruna göre, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre adli işlem ve para cezası, mucip hallerde de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılacaktır."

Kaynak: AA

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