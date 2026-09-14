Kocaeli Valisi Aktaş, Ahilik Haftası mesajında esnafa bol kazanç diledi - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Aktaş, Ahilik Haftası mesajında esnafa bol kazanç diledi

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Aktaş, mesajında Ahilik ilkelerine bağlı esnafın kentin kalkınmasına katkı sağladığını belirterek tüm esnaf ve sanatkarların haftasını kutladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından atılan Ahilik Teşkilatı'nın yalnızca ticari hayatı düzenleyen bir sistem değil, dürüstlük, sevgi, saygı, dayanışma, adalet, işine ve iş ahlakına bağlılık ile şefkat gibi ilkeleri esas alan köklü bir hayat felsefesi olduğunu ifade etti.

"Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir" düsturuyla hareket eden esnaf ve sanatkarların toplumsal ve ekonomik hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu belirten Aktaş, Kocaeli'de Ahilik ilkelerine bağlı, doğruluk ve güven temelinde üretim yapan esnafın kentin kalkınmasına ve birlikteliğine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Aktaş, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Ahi Evran-ı Veli olmak üzere bu topraklarda kardeşlik ve dürüstlük köprüleri kuran tüm ahilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ülkemizin ve Kocaeli'mizin ekonomisine can veren, alın teriyle değer üreten tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı en kalbi duygularımla kutluyor hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Aktaş, Ahilik Haftası mesajında esnafa bol kazanç diledi - Son Dakika

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