Kocaeli Valisi Aktaş'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Aktaş'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak Türk milletine en değerli mirası bırakan, Türk milletinin bağımsız yaşamasını her şeyin üstünde tutarak büyük mücadeleyi başlatan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde özlem, saygı, sevgi ve minnetle andıklarını bildirdi.

10 Kasım'ın yalnızca yas günü olmadığını belirten Aktaş, "O'nun 'En büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma, geliştirme ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma kararlılığımızı yinelediğimiz müstesna bir gündür." ifadelerini kullandı.

Aktaş, bağımsızlık savaşının önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün daima Türk milletinin gönlünde yaşayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları, İstiklal Savaşı'mızın kahraman şehitleri ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan toprağı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli Valisi Aktaş'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika
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