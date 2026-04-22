Kocaeli Valisi Aktaş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

22.04.2026 12:02
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve milli egemenliğin dünyaya ilan edilişinin 106. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözüyle dünyaya duyurup, bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan ettiğini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten, kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve en büyük hedefimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın bütün çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

