Kocaeli Valisi Seddar Yavuz\'dan Regaip Kandili Mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, mübarek "üç aylar" olarak ihya ettikleri kutlu aylara kavuştuklarını belirterek, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş olan bu mübarek atmosferi, hep birlikte karşılamanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Bu mübarek gecelerin, Müslümanların birbirine kenetlenmesine vesile olan, manevi duyguların zirveye ulaştığı, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olunan, huzur ve sürura kavuşulan müstesna zaman dilimleri olduğuna işaret eden Yavuz, "Bu önemli geceleri, kalplerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatabilmek için güzel bir fırsata dönüştürdüğümüz, birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımızı artırdığımız ve doğruya, güzele, iyiye yönelebildiğimiz ölçüde hakkıyla eda etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Yüce Allah'ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız. Bu gece, yapılan duaların yüce Mevla'ya sunulduğu ve onun rahmetinden af ve mağfiret dilenildiği, barış ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği, umut, huzur ve adeta bir müjde gecesidir. Bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba harcamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kocaelili hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı canı gönülden diliyorum."