Kocaeli\'de fabrikada yüksekten düşen 4 işçi yaralandı

05.04.2026 11:37  Güncelleme: 11:43
Dilovası'ndaki bir çelik ve sac üretim fabrikasında çalışan 4 işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı, 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşen 4 işçi yaralandı. İlçede çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi, çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI İŞÇİLERDEN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

    Yorumlar (1)

  • YALARUN YALARUN:
    Zor şartlarda çalışmak zorunda bırakılan işçilere sadece baret ve eldiven vermek tecizat değildir. Keşke her sektörde bağımsız denetçiler olsa. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
