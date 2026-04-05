Kocaeli\'de fabrikada yüksekten düşen 4 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşen 4 işçi yaralandı. İlçede çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi, çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI İŞÇİLERDEN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.