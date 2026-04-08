Selçuk İnan: Galatasaray Ligin En Güçlü Takımı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. İnan, Galatasaray'ın ligin en güçlü ve en iyi takımı olduğunu belirterek, bu tür maçlarda Galatasaray'ın hep favori olduğunu, ancak kendi güçlerinin farkında olduklarını ve iyi bir oyun ortaya koymaları gerektiğini ifade etti.

Mircea Lucescu'nun vefatına ilişkin duyduğu üzüntüyü dile getiren İnan, onu örnek aldığını ve Türk futbolu adına üzüntülü olduklarını söyledi. Saha dışı olaylara hiç müdahil olmadığını vurgulayan İnan, saygısızlık yapmadığını ve kötü söylemlerin normalleşmemesi gerektiğini belirtti.

Oyuncuların ıslıklanması konusunda, oyuncuların herkesten daha fazla gol atmak istediğini, ancak özgüven düşüklüğü yaşadıklarını ifade ederek, taraftarlardan oyunculara sahip çıkmalarını istedi. Kadro yapısına değinen İnan, alternatifli bir kadro olmadıklarını, bazı oyuncuların sakatlıklarına rağmen Galatasaray maçında takımla olacaklarını açıkladı.