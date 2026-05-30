Kocal Ailesi: Karate Geleneği Torunlara Taşınıyor

30.05.2026 10:40
İsmail Kocal, ailesiyle birlikte karate sporunu hayatlarının bir parçası haline getirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Kocal ailesi, uzun yıllardır karate sporu ile ilgileniyor. Kyokushin-Kan branşında hem sporcu hem antrenör olan İsmail Kocal (51), 6 çocuğu ve damadının ardından şimdi de torunlarını yetiştiriyor. Eşi Özlem Kocal (46) ile bu spora gönül veren İsmail Kocal, " Kyokushin-Kan branşını hayatımıza nakşettik. Hayatımızın bir parçası oldu. Allah uzun ömür verdiği sürece biz bunları yapacağız" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan İsmail Kocal, 1983 yılında karateye başlayarak uzun seneler Kyokushin-Kan branşında faaliyet gösterdi. Eşi Özlem Kocal da Rusya'da 2023 yılında düzenlenen Veteran Bayan Kumite dalında dünya şampiyonu oldu. İsmail-Özlem Koca çifti; çocukları İrem Sena (27), Furkan Osman (26), Aybüke Seda (21), Berra Su (17) Aynisa Sema (15) ve Muhammed İbrahim'e (13) de tutkunu olduğu bu sporu sevdirdi. Anne ve babalarının yolundan giden İrem Sena, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üst üste Türkiye şampiyonu olurken; 'En Teknik Sporcu Ödülü'ne layık görüldü. Furkan Osman, bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde etti. Aybüke Seda Kocal ise 2 kez dünya şampiyonu olarak büyük başarıya imza attı. Berra Su Kocal da 2024 yılında milli takıma seçilerek aile geleneğini sürdürdü. Ayrıca 2021 yılında Murat Efe (29) ile evlenen İrem Sena Efe, iki çocuk dünyaya getirdi. İsmail Kocal çocuklarının ardından torunlarını da yetiştiriyor.

'ŞU AN TORUNLARIMIZI HAZIRLIYORUM'

Yıllar içinde sporculuktan antrenörlüğe uzanan bir süreç yaşadığını belirten İsmail Kocal, ailesinin de bu branşta önemli başarılara imza attığını belirterek, "1983 yılında karateye başladım İnegöl'de. 1994 yılında antrenörümüz şehir değiştirdiğinden dolayı işin başında en yüksek temel olarak ben kaldım ve o gün bugündür de antrenörlüğe devam ediyorum. 1996'da askere gittim. Askerlik görevimde yine karate antrenörlüğü yaptım. Askerlikten geldikten sonra da spor salonu açtım. Spor kulübü işletmeye başladım ve o gün bugündür de antrenörlüğüme devam ediyorum. 6 çocuğum var. En ufağından en büyüğüne hepsi Türkiye, Avrupa, dünya dereceli. Hepsinin Türkiye, dünya ve Avrupa şampiyonlukları var. Yine eşimin dünya şampiyonluğu var. Dünyanın birçok ülkesinde mücadelelere katılarak, Türkiye adına ve hepsi bayrağımızı dalgalandırdı. Şu an torunlarımı hazırlıyorum. 2 tane torunum var. Biri 1 yaşında, diğeri 3 yaşında. Onları da yine bu spora adapte ettik. Bu sporu yapıyorlar ve Kyokushin-Kan branşında Türkiye temsilciliği yapıyorum. Kyokushin-Kan branşını hayatımıza nakşettik. Hayatımızın bir parçası oldu. Allah uzun ömür verdiği sürece biz bunları yapacağız. Torunlarıma, torunlarımın torunlarına bu sporu devam ettirmeye çalışacağım" dedi.

'YAŞAM TARZIMIZ OLDU'

Evliliğinden bu yana Kyokushin-Kan ile ilgilendiğini belirten Özlem Kocal da aktif sporculuğun yanı sıra antrenörlük ve hakemlik görevlerinde de yer aldığını söyledi. Karateyi yaşamlarının bir parçası haline getirdiklerini belirten Özlem Kocal, "Eşimle evlendiğimden beri bu sporla uğraşıyorum. Kyokushin-Kan, yaşam tarzımız oldu. Yıllardır aktif sporculuk yapıyorum. Bunun yanında antrenörlük yapıyorum. Hakemliklerde görev alıyorum, yurt dışı maçlarında kamplara katıldım. Avrupa ve dünya derecelerim var. Bunun yanı sıra bölgesel maçlarda dereceler aldım. Türkiye şampiyonluklarım var, bu bizim için yaşam tarzı oldu. Sporu tüm ailelere tavsiye ederim. Çünkü ben çocuklarımla, torunlarımla birlikte spor yapıyorum ve spor yapmaktan zevk alıyorum. Bir sürü derecenin yanında en çok motive eden yanı; çocuklarla bir arada, ahlaklı bir temel kurmak hedefimiz. Bu yönde de ilerlemeye çalışıyorum. Burada velilerimizin de sporcularımızın da çok katkısı oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

