Kocamustafapaşa İlkokulu tarihi binasında 150 yılı aşkın süredir 920 öğrenci okutuyor

HAMDİ DİNDİREK/ GÖKÇE KARAKÖSE - Bir zamanlar tüccarların konakladığı Develi Han'ın bulunduğu araziye Kırk İkinci Yıl Askeri Rüştiyesi olarak kurulan Kocamustafapaşa İlkokulu, savaşlara, eğitim sistemindeki değişimlere ve farklı dönemlere tanıklık eden tarihi binasında 150 yılı aşkın süredir öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" isimli dosya haberinin bu bölümünde, eğitime 1875'te askeri rüştiye olarak başlayan Kocamustafapaşa İlkokulu'nun farklı isimlerle devam eden eğitim serüveni, tarihi yapısının geçirdiği dönüşüm, koruma altındaki mimari mirası ve yetiştirdiği tanınmış mezunlarıyla bugüne uzanan hikayesi ele alındı.

Fatih Kocamustafapaşa'da 1503-1513 yılları arasında inşa edilen ve tüccarların konakladığı Develi Han'ın yıkılmasının ardından araziye Maarif Nazırı Süleyman Paşa tarafından 1875'te Kırk İkinci Yıl Askeri Rüştiyesi inşa ettirildi.

1912-1913 Balkan Savaşları sırasında askeri rüştiyelerin eğitim faaliyetlerinin sona erdirilmesiyle Kırk İkinci Yıl Askeri Rüştiyesi kapatılırken, tarihi binanın eğitimle bağı sona ermedi.

Yapı, 1914'te Numune Mektebi adıyla yeniden eğitim hayatına kazandırıldı.

Cumhuriyet'in ilanının ardından 1923'te Fatih 28. İlkmektep, 1929'da ise Fatih 28. İlkokul adını alan okula, 1950'de okullara bulundukları semtin adının verilmesi uygulaması kapsamında Kocamustafapaşa İlkokulu ismi verildi.

Öğrenci sayısının artması ve dersliklerin yetersiz kalması üzerine 1953'te yapının planında değişiklik yapıldı, derslikler ikiye bölünerek sayısı artırıldı.

Restorasyona 1969'da alınan tarihi yapı, bir yıl eğitim faaliyetlerine kapatıldı. Onarım sırasında yapının özgün ahşap döşemeleri ve merdiveni betonarmeye dönüştürülürken, kalorifer tesisatı döşendi.

İstanbul'un köklü mektepleri arasındaki yerini bugün de muhafaza ediyor

Tarihi bina, 11 Nisan 1980'de korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi. Yapının mülkiyeti Hazine'ye ait olurken kullanım hakkı Milli Eğitim Bakanlığına verildi.

Okulun adı 1997'de sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmesiyle Kocamustafapaşa İlköğretim Okulu olarak değiştirilirken, 2012'de 4+4+4 eğitim sistemiyle yeniden ilkokul statüsüne kavuşan kurum, Kocamustafapaşa İlkokulu adını aldı.

Kocamustafapaşa İlkokulu, 150 yılı aşkın eğitim geçmişi boyunca devlet yönetiminden sanat ve edebiyata kadar farklı alanlarda tanınan çok sayıda ismi yetiştirdi.

Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, eski başbakanlar Recep Peker ve Şemsettin Günaltay, eski Genelkurmay Başkanı Salih Omurtak, İstanbul'un eski valisi ve belediye başkanı Lütfü Kırdar, sanatçı ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik, gazeteci-yazar Doğan Hızlan ve yazar-sanatçı Sunay Akın, okulun tanınmış mezunları arasında yer alıyor.

Kocamustafapaşa İlkokulu, askeri rüştiye olarak başlayan eğitim serüvenini farklı isimler ve eğitim sistemleriyle sürdürürken, tarihi binasını ve geçmişten gelen eğitim mirasını koruyarak İstanbul'un köklü mektepleri arasındaki yerini bugün de muhafaza ediyor.

"Okulun bir ruhu var"

Müdür Yardımcısı Sebahat Orhan Dertli, tarihi binanın özgün özelliklerinin büyük ölçüde korunduğunu söyledi.

Dertli, "Binanın birçok yerinde zaten değişiklik yapılmadı. Binaya belli bölgeleri hariç herhangi bir işlem de yaptıramıyoruz. Tamamen eski özelliklerini koruyor." dedi.

Geçen seneden itibaren okulda görev yaptığını aktaran Dertli, "Böyle bir okulda çalışmak gururlu ve aynı zamanda sorumluluk getiren bir şey. Aynı zamanda çok keyifli. Bu okulun bir ruhu var. Çok güzel, keyifli bir bina." ifadelerini kullandı.

Dertli, okulun köklü geçmişiyle şu anda 920 öğrenciyle eğitime devam ettiğini aktardı.