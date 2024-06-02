Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Akıl Oyunları Şenliği\'ne katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mithatpaşa ve Ziyagökalp mahallelerindeki ilkokulların bahçesinde düzenlenen Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı. Çolakbayrakdar, çocuklara başarılar dileyerek hediyeler verdi ve Kocasinan'da benzer etkinliklerin sayısını artıracaklarını belirtti. Etkinliklerle çocuklar eğlenirken aynı zamanda geleceğe hazırlanıyor.

02.06.2024 12:29
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Akıl Oyunları Şenliği"ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa ve Ziyagökalp mahallelerindeki ilkokulların bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe katılan Çolakbayrakdar, çocuklara başarılar dileyeyerek çeşitli hediyeler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir köşesinde böyle etkinliklerin sayısını artıracaklarını belirtti.

Bu etkinliklerle çocukların bir yandan eğlendiğini ifade eden Çolakbayrakdar, diğer taraftan da öğrencilerin verilen eğitimlerle geleceğe hazırlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı - Son Dakika

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