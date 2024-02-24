Kocasinan Belediye Başkanı, Kayseri Havalimanı çevre yollarının çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı, Kayseri Havalimanı çevre yollarının çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı, Kayseri Havalimanı çevre yollarının çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası yanında yapımı devam eden çevre yollarının çalışmalarını inceledi. Fen İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde devam eden yolları ve çevre düzenlemesi çalışmaları hakkında bilgi alan Çolakbayrakdar, saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Hava şartlarının uygun olmasından dolayı çalışmaların kış mevsiminde dahi sürdüğünü ifade eden Çolakbayrakdar, çevre yollarının tamamlandığında bölgeye ve şehre hizmet vereceğini söyledi.

24.02.2024 11:53  Güncelleme: 11:54
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası yanında yapımı devam eden çevre yollarının çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Fen İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde devam eden yolları ve çevre düzenlemesi çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çolakbayrakdar, saha çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekerek, 2024 yılında planlanan projelere hızla başladıklarını ifade etti.

Mahallelerde çözüm üretmek için çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kış mevsimine rağmen hava şartlarının uygun olmasından dolayı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu noktada Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki havalimanının yeni terminal binasının yanı başındaki çevre yolların yapımına başladık. 10, 15, 20 ve 25 metre genişliğinde değişik ebatlardaki yolların altyapısı bittiğinde asfalt çalışmasıyla bölgemize ve şehrimize hizmet vermeye başlayacak."

Kaynak: AA

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