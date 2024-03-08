Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan "cami temizleme ekibi", ilçe sınırları içerisindeki 267 camiyi periyodik temizleyip, gül suyuyla yıkıyor.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, belediye olarak camilerin ve mescitlerin restore edilmesinin yanı sıra daha temiz olmasına özen gösterdiklerini ifade etti.
Özellikle ramazan ayında daha fazla hassasiyet gösterdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz cami temizleme ekibi ile ilçe genelindeki 184 merkez ve 83 kırsal mahalle olmak üzere toplam 267 caminin temizliği yapılıyor. Camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ayrıca ramazan ayında olduğu gibi dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Kocasinan Belediyesi, Camileri Gül Suyuyla Temizliyor - Son Dakika
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