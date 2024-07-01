Kocasinan Belediyesi Camileri Gül Suyuyla Temizliyor

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Kocasinan Belediyesi ekipleri, camileri periyodik olarak temizleyip, gül suyuyla yıkıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet yapmalarına katkı sağladıklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak camilerimizin, mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin temiz olmasına özen gösteriyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz cami temizleme ekibiyle ilçe genelinde genelindeki 184 merkez ve 83 kırsal mahalle olmak üzere 267 caminin temizliği yapılıyor. Camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılarak, gül suyu ile yıkanıyor."