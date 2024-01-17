Kocasinan Belediyesi, Çözüm Merkezi\'ni iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başkan yardımcıları ve ilgili personelle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, belediyenin Çözüm Merkezi'ni her geçen gün daha da iyileştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Vatandaşın talebini ilettiği ve hızlıca taleplerine çözüm beklediği temizlik işleri, zabıta, park ve bahçeler ile veteriner gibi ilgili müdürlüklerin yerine getirdiğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Fen işleri, kırsal hizmetler ve kentsel dönüşüm gibi müdürlüklerimize gelen talepler ise bazıları hızlıca yerine getirilmektedir. Bazıları ise programlanması zaman gerektiren işlerdir. Bütün taleplere cevap verebilmek için tüm müdürlüklerimiz ciddi şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Her noktada vatandaşımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmeti ulaştırma noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. Çalışmaları sahada yürüten ekibimizi tebrik ediyorum. Özellikle talepleri karşılarken yapmış olduğumuz farklılıklar örnek teşkil etmektedir. Temizlikte esnaf çöpünü toplamak, büyük çöp araçlarının merkeze alınmaması, küçük araçlarla temizlik hizmeti, filo ile yapmış olduğumuz pratik, hızlı temizlik faaliyetleri, veteriner hizmetinde yapmış olduğumuz Küçük Dostlar ambulansı gibi farklılıklarda belediyecilik alanında diğer belediyelere örnek olmuş çalışmalardır."