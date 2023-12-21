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Kocasinan Belediyesi, ilçede 18 kemerli şadırvanı yeniledi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, ilçede 18 kemerli şadırvanı yeniledi

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki cami avlularındaki şadırvanları Selçuklu mimarisi tarzında yenileyerek 7 yılda 18 adet yeni şadırvanı ilçeye kazandırdı. Yeni şadırvanlar içinde erkek ve kadın lavaboları, engelliler için ayrı bir bölüm, 16 abdest alma yeri ve 100 litre kapasiteli sıcak su bölümü bulunuyor.

Kocasinan Belediyesi, ilçede 18 kemerli şadırvanı yeniledi
21.12.2023 - 15:34,  Güncelleme: 15:38
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İlçe genelinde cami avlularındaki şadırvanları Selçuklu mimarisi tarzında yenileyen Kocasinan Belediyesi, 7 yılda 18 kemerli şadırvanı ilçeye kazandırdı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin kimliğine bağlı kalarak, tarihi ve kültürel değerlerine değer kattıklarını, özellikle ilçe genelinde fiziki mekanların güzel olmasına önem verdiklerini belirtti.

İhtiyaç olan bölgelerde ve yeni yapılan camilerde tek tip yeni şadırvanlar yaptıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan bölgesinde 7 yıl önce başlattığımız çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Yapmış olduğumuz şadırvanları da şehrimizin geçmişini anımsatacak şekilde Selçuklu mimarisindeki kemerli hatlarla biçimlendiriyoruz. Yapılan çalışmalarımız, hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun."

Ortalama 100 metrekareden oluşan kemerli şadırvanların içinde erkek ve kadın lavaboları, engelliler için farklı bir bölüm, 16 abdest alma yeri, 100 litre kapasiteli sıcak su bölümü bulunuyor.

Kaynak: AA
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