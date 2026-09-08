Kocasinan Belediyesi'nin Bayramhacı'daki turizm projesi için sondaj hakkı kabul edildi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nin Bayramhacı'daki turizm projesi için sondaj hakkı kabul edildi

Kocasinan Belediyesi\'nin Bayramhacı\'daki turizm projesi için sondaj hakkı kabul edildi
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Kocasinan Belediyesi, Bayramhacı Mahallesi'nde jeotermal kaynakları değerlendirmek için YİKOB'a ait sahada sondaj yapma hakkını oy birliğiyle aldı. Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin doğal ve jeotermal zenginlikleriyle turizme kazandırılacağını belirtti.

Kocasinan Belediyesi, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Bayramhacı Mahallesi'ndeki turizm potansiyelini gün yüzüne çıkarmak ve bölgedeki termal su kaynaklarını etkin şekilde değerlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayı meclis toplantısında, Bayramhacı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) ait Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı sahasında, belediye tarafından yapılması planlanan "Yeşil Dönüşüm Kapsamlı Stratejik Turizm Projesi" yatırımlarında kullanılmak üzere sondaj yapma hakkının Kocasinan Belediyesine verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bayramhacı'nın uzun süredir üzerinde çalıştıkları önemli projelerden biri olduğunu belirterek, bölgenin sahip olduğu doğal ve jeotermal zenginliklerle Kayseri ve Türkiye turizmine kazandırılacağını ifade etti.

Bölgedeki su havzası, yer altı suyu ve jeotermal kaynakların araştırılması ve değerlendirilmesi konusunda önemli bir adım attıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "YİKOB ile yapılacak işbirliğiyle bölgedeki jeotermal kaynaklar etkin şekilde değerlendirilecek. Bahse konu alan 3 bin hektar olup, toplam alan yaklaşık 15 bin hektardır. Alanın büyük kısmı belediyemize aittir. Bu karar bölgedeki jeotermal kaynakların belediyemiz eliyle işletilmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramhacı'nın yalnızca jeotermal kaynaklarıyla değil, doğal ve coğrafi özellikleriyle de önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, bölgenin Kapadokya coğrafyasının bir parçası niteliğinde olduğuna dikkati çekti.

Projenin somutlaşmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Çolakbayrakdar, bölgede yapılacak sondaj çalışmalarından olumlu sonuç alınması halinde Bayramhacı'nın Kayseri ve Türkiye turizmi açısından önemli bir destinasyon haline geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi'nin Bayramhacı'daki turizm projesi için sondaj hakkı kabul edildi - Son Dakika

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