Kocasinan Belediyesi ve Kaymakamlığı, özel gereksinimli bireylerin ailelerini desteklemek için proje başlattı

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Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Kaymakamlığı öncülüğünde özel gereksinimli bireylerin aile yapılarının desteklenmesi ve psikolojik sağlamlıklarının artırılması amacıyla "Kapsayıcı Toplum Mutlu Aile Projesi" hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyesi ve kaymakamlık öncülüğünde Abdullah Gül Üniversitesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezinin katkılarıyla hazırlanan projesi kapsamında ilk toplantı Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, engelli bireylere sahip olan ailelerin taleplerini dinledi.

Çolakbayrakdar, spordan sanata, kültürden eğitime her alanda hizmet sunan yaşam alanları inşa ettiklerini belirtti.

Hayatın her alanında olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediye olarak bütün imkanlarımızla farklı gruptaki ihtiyacı olan kardeşlerimizin yanında olma noktasında seferberiz. Engelli çocukların belli zaman diliminde ailelerin nefes almaya ihtiyacı olduğu zaman çocukları güvenle bırakabilecekleri Mola Evi Projesini hayata geçireceğiz. Güvenli bir bakım ortamı ve güvenli iletişim kuracağı eğitmenler gibi önemli hizmetlerin yer alacağı ve ihtiyaçlara cevap vereceği proje olacak. Ailelerin hayatlarını kolaylaştıracak ve bir nebze olsun destek olabilmek açısından son derece önemli ve değerlidir. Var gücümüzle çalışıyoruz. Ahievran Mahallesi'nde Eğitim Kampüsü, Özel Çocuklar için Mola Evi ve Engelsiz Nakil Aracı hizmetimizle her zaman olduğu gibi engelli kardeşlerimizin yanında olacağız."