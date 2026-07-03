Kocasinan'da Aspir Hasadı Hazırlığı - Son Dakika
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Kocasinan'da Aspir Hasadı Hazırlığı

Kocasinan\'da Aspir Hasadı Hazırlığı
03.07.2026 11:56
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Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, 150 dönümlük aspir tarlasını inceledi ve üretimlerinin sosyal faydasını vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyeye ait yaklaşık 150 dönümlük hasat dönemine hazırlanan aspir ekili arazide incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Hasanarpa Mahallesi'ndeki aspir tarlasını yerinde inceledi.

Kocasinan Belediyesinin tarımsal üretim çalışmalarının hem çiftçilere örnek olduğunu hem de sosyal dayanışmaya katkı sağladığını belirten Çolakbayrakdar, "Geçmişten bu yana belediyemize ait tarımsal üretime uygun arazilerimizde farklı ürünler yetiştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın bir kısmını AR-GE kapsamında gerçekleştirerek çiftçilerimize rol model oluyor, Kayseri'de farklı ürünlerin de yetiştirilebildiğini gösteriyoruz. Ancak içerisinde bulunduğumuz aspir tarlasının çok daha anlamlı bir yönü bulunuyor. Burada yetiştirdiğimiz aspirleri hasat ettikten sonra yağını çıkarıyor ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Yani hem üretiyor hem de ürettiklerimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda ekimi yapılan aspirlerin kısa sürede hasat edileceğini aktaran Çolakbayrakdar, kendi kendine yetebilen belediyecilik anlayışını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini vurguladı.

Bu yıl yağışların tarımsal üretime olumlu katkı sağladığına değinen Çolakbayrakdar, "Şükürler olsun ki bereketli bir sezon geçiriyoruz. İnşallah hasat döneminde de aynı bereketi yaşayacak, elde edeceğimiz ürünlerle daha fazla ihtiyaç sahibi ailemize destek olacağız. Hayırlı, bereketli bir hasat sezonu diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kocasinan, Çiftçilik, Belediye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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