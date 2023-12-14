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Kocasinan'da aynı evde yaşayan kadın av tüfeğiyle vuruldu - Son Dakika
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Kocasinan'da aynı evde yaşayan kadın av tüfeğiyle vuruldu

KAYSERİ'de Mehtap A. (45), aynı evde yaşadığı Sedat Ç. (45) tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Olayın ardından Sedat Ç. gözaltına alındı.

Kocasinan\'da aynı evde yaşayan kadın av tüfeğiyle vuruldu
14.12.2023 - 22:50,  Güncelleme: 22:51
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KAYSERİ'de Mehtap A. (45), aynı evde yaşadığı Sedat Ç. (45) tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 106'ncı Sokak'ta meydana geldi. Aynı evde yaşadıkları öğrenilen Mehtap A. ile Sedat Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Sedat Ç., evinde bulunan av tüfeği ile Mehtap A.'ya, ateş ederek, sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Mehtap A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sedat Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Kocasinan, Kayseri, Olay, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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