Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Buğdaylı Mahallesi Urganlı Sokak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan R.D, F.D, R.V. ve Y.E. bıçaklanarak yaralandı.
Yaralılar, Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kocasinan'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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