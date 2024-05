Güncel

Kocasinan'da gençler teknolojiyle yarışacak

KOCAFEST başladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar:

"KOCAFEST ile teknolojik donanımlı akıllı şehirler ve yeni Türkiye inşa edeceğiz"

KAYSERİ - Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ortaokul ve liseli öğrencilerine yönelik düzenlenen ve toplam 235 takımın, 12 farklı kategoride yarışacağı Kocasinan Teknoloji Festivali başladı. Büyük ve Güçlü Türkiye için gençlerin büyük ümit vadettiğini vurgulayan Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; KOCAFEST sayesinde gençlerle birlikte hem akıllı şehirler kurgulayacaklarını hem de Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknolojik donanımlı yeni bir Türkiye inşa edeceklerini söyledi.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenen KOCAFEST Festivali programına; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenci ve aileleri ile vatandaşlar katıldı. Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "3 yıl öncesinde başlamış olduğumuz bir etkinliğin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirmiş olmak hakikaten farklı bir keyif. Karşımda pırıl pırıl gençleri, ülkemizi, şehrimizin geleceği evlatlarımızı görüyor olmak bambaşka bir şey. Buradaki amacımız; gençlerin eğlenerek teknolojiyle buluşması, gençlerin festival havası içerisinde neler yapabileceğini yedi düvele göstermeleriydi. Geldiğimiz noktada gençlerimizin neler yaptığını beraber izlemiş olacağız. Biz belediyeyiz; belediye olarak yapmamız gereken rutin hizmetlerimizi her alanda en iyisini yapmanın kaygısı içerisindeyiz. ama bizim daha büyük bir kaygımız var; o da gençlerimiz. Onların daha donanımlı bir şekilde yaşamalarını sağlayacak ortamı hazırlamak, daha donanımlı şekilde gelişmelerini sağlayacak imkanlar sağlayabilmek. Bunun için festivalleri yapıyoruz, gençleri fırsat vermenin önünü açıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için, 44 okulumuz içerisinde 235 takıma ulaşmış olduğumuz bu günde çalışmaların hepsini teker teker hayata geçirmenin kaygısı içerisindeyiz. Önceliğimiz gençlerimiz, önceliğimiz istikbalimiz. Bu noktada onlar için ne yapılması gerekiyor ise onu en iyi şartlarda yapabilmenin kaygısı içerisindeyiz. İmkan verilirse neler yapılabileceğini gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Çünkü şimdiye kadar hangi etkinlikte onlara fırsat vermişsem, her seferinde yüzümüzü ak çıkardılar, başımızı dik ettiler. Biz istiyoruz ki artık teknoloji hayatın bir parçası. Teknoloji gündelik yaşamımızın her alanında var. Bu teknolojiyi de kullanır vaziyette 7'den 70'e herkes istifade ediyor. Teknoloji bağımlılık olarak değil de teknoloji hayatı kolaylaştıracak şekilde kullanabilecek hale getirmenin kaygısı içerisindeyiz. O zaman bizim yapmamız gereken çocuklarımıza daha fazla imkan sağlamak ve gençlerin yapacaklarıyla birlikte hem akıllı bir şehir kurgulamak, hem de Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknolojik donanımlı gençlerin bu teknolojiyi kullanarak inşa edecekleri yeni bir Türkiye'yi kurgulamak. Bundan dolayı da bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da; TEKNOFEST'in yolu Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu KOCAFEST' ten geçtiğini vurgulayarak; "Öncelikle Anlamlı çalışma yaptığından dolayı başkanımızı tebrik ediyorum. Bilim ve teknoloji ışığında geleceğin ışığı olan TEKNOFEST'e taşıyan KOCAFEST'e katılan gençlerimizi tebrike diyorum. Kayseri2ye yakışan bu tur etkinliklerin bilim ve teknoloji ışığında geleceğin gençlerini daha iyi noktalara taşımak için el ele gönül gönülle vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, Kocasinan Belediyesi'nin dinamik bir belediyecilik hizmeti verdiğini ifade ederek; "Kocasinan'da Ahmet Çolakbayrakdar'ın büyük destekleri ve çalışmasıyla KOCAFEST gibi bir gerçek var. Artık Kocasinan'da teknolojiyle yarışan, üreten ve bir an önce o gün gelsin diye beklenen KOCAFEST var. Kayseri Valisi olarak KOCAFEST'in burada olmasından dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü Kayseri'nin çalışan vatansever gençleri, teknoloji yarışmalarına çok yakışıyor ve buradan çok başarılı çalışmalara imza atacak gençlerin çıkacağına inanıyorum. Yarışma başlasın diyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan 235 takımın proje masaları gezilmesiyle program sona erdi. 235 takım, 12 farklı kategoride yarışacağı ve 3 gün boyunca sürecek olan KOCAFEST'e dereceye girenler öğrencilere 25 Mayıs Cumartesi Günü ödüller verilecek. KOCAFEST'e katılan takımlar; Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Hızlı Çizgi İzleyen, Tasarla- Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Labirent Çözen (Temel Seviye), Labirent Çözen (İleri Seviye, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Hackhaton, LEGO, Mini Sumo, İHA (Ortaokul ve Lise) olmak üzere toplam 12 kategoride yarışacak.