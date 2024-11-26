Kocasinan'da Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

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Kocasinan Belediyesine bağlı ekipler, yoğun kar yağışının ardından vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak için yaya yolları, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için çalışmaları 3 vardiya halinde gece gündüz devam ettirdiklerini belirtti.

Kar yağışının etkili olduğu andan itibaren tüm personelle sahada görev başında olduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kar yağışıyla başlayan çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Dört mevsimi ayrı güzel olan Kayseri'mizde, yoğun kar yağışı beraberinde bereket getirdi. Kar, bereket ve güzelliktir. Özellikle kırsal mahallelerde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin beklediği kar yağışı gerçekleşti. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle sahada hemşehrilerimizin ulaşımlarını daha rahat gerçekleştirebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."