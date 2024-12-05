Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Hızla İlerliyor

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu zamana kadar kentsel dönüşümü tamamlanan 3 bin 979 konutun teslim edildiğini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeyi geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini, dönüşüm projeleri tamamlandığında yeni bir kayseri ve Kocasinan'ın ortaya çıkacağını belirtti.

Göreve geldiği 9,5 yıldan bu yana kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Çünkü bizler biliyoruz ki yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Bunun için vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç olan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle mahallerimizde hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunarak onlara daha güzel yaşam ortamı sunuyoruz. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor."

Kentsel dönüşüm kapsamında şu ana kadar 3 bin 979 konutu teslim ettiklerini aktaran Çolakbayrakdar, 1901 konutun ise inşaatının devam ettiğini ifade etti.

Argıncık bölgesindeki çalışmalara değinen Çolakbayrakdar, "Burada kendi içinde olan zorluklardan dolayı hızla ilerleyemiyoruz. Blok blok ve parsel parsel çözüme başladık. Nihayete erdiği zaman o alanı iyi bir kentsel dönüşüm örneğiyle taçlandıracağız. Hedefimiz ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak Kocasinan'ı baştan aşağı yenilemektir." değerlendirmesinde bulundu.