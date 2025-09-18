Kocasinan\'da Kentsel Dönüşüm İlerlemesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Uğurevler Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşümle birlikte her mahallenin çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Uğurevler Mahallesi'ndeki çalışma ile sosyal dönüşümü ve değişimi harekete geçireceklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Dönüşüm alanı içindeki gecekonduların büyük bir kısmını yıktık. Geriye kalan gecekonduların da inşallah bu yıl ve önümüzdeki yıl yıkımını tamamlayarak, bu bölgedeki inşaatı bitirmeyi hedefliyoruz. Bu etap bittikten sonra yeni bir etapla dönüşüme devam edeceğiz. Önemli olan başladığımız etap içindeki işlerimizin yolunda gitmesi, bölgenin ihtiyacı olan okulun yapılması, pazar yeri, aile sağlık merkezi ve parkların çözümüne başlanmış olmasıdır."

Çolakbayrakdar, tüm gayretlerinin ilçeyi daha da güzelleştirerek olduğunu ifade etti.