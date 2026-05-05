Kocasinan Sahabiye Mahallesi'nde Cadde Yenilemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocasinan Sahabiye Mahallesi'nde Cadde Yenilemesi

Kocasinan Sahabiye Mahallesi\'nde Cadde Yenilemesi
05.05.2026 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Paşa Caddesi'ni yenileyerek modern bir görünüm kazandırdı.

Kocasinan Belediyesi, esnafın yoğun olduğu ve kentin en işlek yerlerinden biri olan Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nin bir kısmını gece geç saatlere kadar kısa sürede yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan hizmetlerle ilçenin daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir altyapıya kavuştuğunu belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nin bir kısmını gece geç saatlere kadar çalışarak yenilediğini dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kaldırım ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Kocasinan'ın her bir bölgesinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun çalışmalarımız sürecek. İhtiyaç olan her bölgede çalışmalarımız artarak devam edecek. Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallelerimizin değerini artırmak, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Özellikle şehrin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek olan dev fabrikalarımız, asfalt plentimiz, agrega üretim merkezimiz ve yeni araçlarımızla birlikte hızlı bir şekilde yol ve asfalt çalışmaları yapıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan Sahabiye Mahallesi'nde Cadde Yenilemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:48:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Kocasinan Sahabiye Mahallesi'nde Cadde Yenilemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.