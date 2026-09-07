Kocasını polise şikayet etti: Bana cinsel saldırıda bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 28 yaşındaki B.K., boşanma sürecinde olduğu 27 yaşındaki eşi Ö.K.’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek emniyet güçlerine başvuruda bulundu ve şikayetçi oldu.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Şikayetin ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çalışmalar kapsamında kısa sürede yakalanan şüpheli Ö.K. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyete götürülen Ö.K., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmek üzere Samsun Adliyesi’ne gönderildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.