Koçyiğit, Kadın Örgütleriyle Toplandı

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kadın örgütlerinin temsilcileriyle görüştü.

DEM Parti TBMM hesabından yapılan açıklamaya göre Koçyiğit, Kadının İnsan Hakları Derneği, Kadın Koalisyonu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Ankara Kadın Dayanışma Vakfı temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede yoksulluk nafakası, Medeni Kanun düzenlemeleri, kadın yoksulluğu, istihdam ve bakım emeği başlıkları ele alındı.

Açıklamada, kadınların kazanılmış haklarını geriye götürecek düzenlemelere karşı ortak mücadele ve dayanışmanın süreceği vurgulandı.