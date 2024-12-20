Kök Hücre Gen Tedavisinde Önemli Gelişme - Son Dakika
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Kök Hücre Gen Tedavisinde Önemli Gelişme

Kök Hücre Gen Tedavisinde Önemli Gelişme

Prof. Dr. Arjan Lankester, Türkiye'de kök hücre bazlı gen tedavisini başarıyla uyguladı.

20.12.2024 16:16
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Kök hücre gen tedavisini bulan ve uygulayan Prof. Dr. Arjan Lankester, Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan KANKA Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, Kayseri'de 8 aylık bir hastaya gen tedavisi uyguladıklarını, şu an durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Bu tedaviyi bulup ilk uygulayan Lankester ile hastayı ziyaret ettiklerini anlatan Karakükcü, "Gayet iyi, dünyadaki 5. gen tedavisi alan hasta. Bizim bildiğimiz kadarıyla da Türkiye'de uygulanan ilk kök hücre bazlı gen tedavisi. Türkiye'de çocuklarda immün yetmezlikli bir hastaya uygulanan ilk gen tedavisi. O yüzden çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bunun devamının gelmesini istiyoruz. Şu an KANKA'da dünyada yapılabilen her türlü kemik iliği naklini çok rahat yapabiliyoruz. Bu projede 8 ülke bir araya geldi. Projenin başında Arjan Lankester ve ekibi var. Bizim hastamızla beraber diğer 4 hasta da gayet iyi, çok rahat bir süreç geçirdiler. Biz de kendi hastamızda buna şahit olduk. Ateşi olmadan, bir sıkıntı geçirmeden çocuk şu an tedavi olmuş durumda. Hastamızı 1-2 hafta içinde taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Karakükcü, tedavide yer alan ekibine ve hastane yönetimine de teşekkür etti.

Daha sonra Lankester, tedaviyle ilgili sunum yaptı.

Kaynak: AA

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