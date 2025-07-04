Köksal'ın İftira Davasında İkinci Duruşma - Son Dakika
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Köksal'ın İftira Davasında İkinci Duruşma

04.07.2025 18:17
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Belediye Başkanı Burcu Köksal'a açılan iftira davasının ikinci duruşması 2 Eylül'e ertelendi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, katıldığı bir televizyon programında "suç uydurma" ve "iftira" suçlarını işlediği iddiasıyla görülen davanın ikinci duruşması yapıldı.

Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, müşteki eski AK Parti İl Başkanı Hüseyin Menteş, tanıklar Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, YÜNTAŞ AŞ Genel Müdürü Kemal Doğan ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme de söz verilen Menteş, mahalli idareler seçimlerinde AK Parti İl Başkanı olduğunu belirterek Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın katıldığı televizyon programında kendisine iftirada bulunduğunu öne sürdü ve cezalandırılmasını istedi.

Tanık Ömer Yıldız da mahkeme heyetine Afyonkarahisar Belediyesinde inceleme yapan polis ekiplerinin tuttuğu tutanağı okumadan imza attığını belirterek, savcılıkta verdiği ifadesinin geçerli olmasını talep etti.

Mahkeme heyetinin sorularını cevaplayan Yıldız, "Belediye Başkanı'nın makam odasında tadilat vardı. Molozların arasında birden fazla şüpheli cihaz gördüm. Suç teşkil eder diye elime almadım. YÜNTAŞ AŞ Genel Müdürü Kemal Doğan, önceden telefon bayiliği yapıyordu. Elektronik cihazlardan anladığını düşündüğüm için onu çağırdım, bunlar 'böcek olabilir mi' dedim. O da 'olabilir' dedi. Ona bu konuyla ilgilenmesini söyledim. Durumla ilgili Belediye Başkanı Burcu Köksal'a da bilgi verdim." ifadelerini kullandı.

Tanık Kemal Doğan ise makam odasından hiçbir cihazı almadığını belirterek inceleme yapmaları için çağırdıkları güvenlik şirketinin yaklaşık 3 metre kablosu olan bir mouse bulduğunu kaydetti.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, davayı 2 Eylül'e erteledi.

Olay

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Nisan 2024'te sosyal medya platformlarına, yerel ve ulusal basına yansıyan belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için yaptığı incelemede, 14 Mayıs'ta iddiaya konu olayın gerçek olmadığı anlaşıldığından olay ve şüpheli/şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.

Eski AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, "suç uydurma" ve "iftira" suçlamalarıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında 25 Mayıs'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Burcu Köksal, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köksal'ın İftira Davasında İkinci Duruşma - Son Dakika

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