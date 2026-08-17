Kolcu\'dan Hatipler\'e Veda Ziyareti

Tümgeneral Yüksel Kolcu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Edirne Garnizon Komutanı olarak görev yapan Kolcu, 2026 Yüksek Askeri Şura kararları doğrultusunda Tuğgeneral rütbesinden Tümgeneral rütbesine terfi ederek Genelkurmay Personel Başkanlığı görevine atanmasının ardından Hatipler'e veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Hatipler, Kolcu'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Rektör Danışmanı Enver Şengül de hazır bulundu.