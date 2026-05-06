Kolezyum'da Truva ve Roma Sergisi Açılıyor

06.05.2026 02:42
Bakan Ersoy, Kolezyum'da 11 Haziran'da açılacak sergide 221 eser sergileneceğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 11 Haziran'da Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda açılışı yapılacak olan "Truva ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri" sergisinde, Türkiye'deki 19 müzeden 221 eserin yanı sıra Troya Atı replikasının yer alacağını ve eserlerden 50'sinin ilk kez sergileneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Roma'nın tarihi miraslarından Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda, 11 Haziran'da "Truva ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri" sergisi ziyarete açılacak.

Türkiye'deki 19 müzeden getirilen 221 eser ile Troya Atı replikasının sergileneceği organizasyonda 50 eser ilk kez gün yüzüne çıkarken, tüm eserler uluslararası standartlara uygun koruma koşullarında İtalya'nın başkenti Roma'ya taşınacak.

Troya Savaşı öncesi Anadolu tarihini de içerecek şekilde tasarlanan sergideki eserler, MÖ 3'üncü binden Roma Dönemi'nin sonuna uzanan zaman aralığını kapsıyor.

"Sigorta, taşıma ve koruma süreçleri titizlikle yürütülüyor"

Bakan Ersoy, sergiye ilişkin, NSosyal hesabından, "Troya'yı dünya turizminin en önemli buluşma noktalarından biri olan tarihi Kolezyum'a taşıyoruz!" başlıklı paylaşımda bulundu.

Serginin açılışını, Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda 11 Haziran'da gerçekleştireceklerini aktaran Ersoy, "Sergimizde Türkiye'deki 19 müzeden toplam 221 eserin yanı sıra Troya Atı replikası da yer alacak. Eserlerin 50'si ilk kez sergilenecek olup, Troya Müzesi'nden 99 eser sergide gösterime sunulacak. Aralık 2025'ten bu yana 6 bölge laboratuvarımızın restoratörleri tarafından yürütülen kapsamlı konservasyon süreciyle eserlerimiz, uluslararası standartlarda sergiye hazırlanıyor. ICOM ödünç verme standartları doğrultusunda sigorta, taşıma ve koruma süreçleri titizlikle yürütülüyor." ifadesini kullandı.

Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
