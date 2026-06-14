Köln'de Müslümanlar Konferansı - Son Dakika
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Köln'de Müslümanlar Konferansı

Köln\'de Müslümanlar Konferansı
14.06.2026 16:17
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Köln'de düzenlenen konferansta Müslüman toplulukların işbirliği ve sorunları ele alındı.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya Müslümanları Konferansı'nda farklı ülkelerden müftüler, dini kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri buluştu.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı ve yardım kuruluşu Hasene International tarafından gerçekleştirilen konferansa, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Moğolistan, Yunanistan, Polonya, Litvanya, Estonya, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan müftüler, dini kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, konferansın değerlendirme oturumunda yaptığı konuşmada, amaçlarının yalnızca bir araya gelip görüş alışverişinde bulunmak olmadığını belirterek, farklı ülkelerdeki Müslüman topluluklar arasında kalıcı işbirliği mekanizmaları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Gençlik, eğitim, din hizmetleri ve insani yardım alanlarında ortak çalışmalar geliştirmek istediklerini ifade eden Ergün, konferansın farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren Müslüman kurumlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sunduğunu dile getirdi.

Konferansta, Müslüman toplulukların karşı karşıya bulunduğu dini, sosyal ve kurumsal meseleler ele alınırken, farklı ülkelerdeki tecrübelerin paylaşılması ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Müslümanların karşılaştığı sorunlar ele alındı

Açılışta konuşan IGMG Genel Başkan Danışmanı ve Konferans Komite Başkanı Abdi Taşdöğen, bölgesel sorunların küresel dayanışma ve ortak akılla çözülebileceğini belirterek, konferansın kalıcı işbirliklerine zemin hazırlamayı amaçladığını söyledi.

IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve Hasene International Başkanı Bekir Altaş da insani yardım faaliyetlerinin yalnızca kısa süreli desteklerden ibaret olmadığını, toplumların uzun vadeli güçlenmesine katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Oturumlarda Almanya'daki Müslümanların dini temsil, din eğitimi, imamların yetiştirilmesi ve anayasal eşitlik konularındaki taleplerinin yanı sıra Avrupa'nın farklı bölgelerindeki Müslüman toplulukların karşılaştığı sorunlar ele alındı. Katılımcılar ayrıca İslam karşıtlığı, azınlık hakları, dini özgürlükler ve gençlerin dini kimliklerini koruma konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ukrayna, Gürcistan, Moğolistan ve Balkan ülkelerinden temsilciler de kendi ülkelerindeki Müslüman toplulukların karşılaştığı sorunlar, dini eğitim faaliyetleri ve kurumsal ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konferans, gelecekte ortak projelerin geliştirilmesine yönelik temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Fc Köln, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köln'de Müslümanlar Konferansı - Son Dakika

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