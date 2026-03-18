Köln'de Türk-Alman İftarında Birlik Mesajı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köln'de Türk-Alman İftarında Birlik Mesajı

Köln\'de Türk-Alman İftarında Birlik Mesajı
18.03.2026 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçük İstanbul'da düzenlenen sokak iftarında Türkler ve Almanlar bir araya geldi, barış vurgusu yapıldı.

Almanya'nın Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı, "Küçük İstanbul" olarak bilinen Keup Caddesi'nde düzenlenen sokak iftarında, Türkler ve Almanlar aynı sofrada buluştu.

İftar programı, 8'i Türk 10 kişinin ölümüne neden olan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 9 Haziran 2004'te bombalı saldırı düzenlediği Keup Caddesi'nde yapıldı.

Caddenin Türk esnafının katkısıyla düzenlenen ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftara Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Torsten Burmester, parti temsilcileri ve siyasetçilerin yanı sıra çevre sakinleri katıldı.

Keup Caddesi Esnaf Birliği Başkanı Bünyamin Köksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün burada ramazan ayı vesilesiyle toplumun farklı kesimlerinden insanlarla barış ve hoşgörü çerçevesinde bir araya geldiklerini söyledi.

Köksoy, "Biz burada sadece Müslümanlar ve Türk toplumumuzla değil, Alman dostlarımızla ve diğer din temsilcileriyle de ramazan yapıyor ve iftarı bekliyoruz. Birliğin, beraberliğin, dostluğun mesajını veriyoruz." dedi.

Irkçılık ve ayrımcılığa karşı durmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Köksoy, NSU terör saldırılarında yaşamını yitirenleri andı.

Cadde boyunca kurulan masalarda yemekler yenildi, konuşmalarda birlik, beraberlik mesajları verildi.

Caddede terör saldırısı düzenlenmişti

Terör örgütü NSU, 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyerek, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgede kitlesel ölümler planlamıştı.

NSU tarafından 9 Haziran 2004 tarihinde düzenlenen çivili bomba saldırısında ölen olmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köln'de Türk-Alman İftarında Birlik Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
22:57
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 00:25:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Köln'de Türk-Alman İftarında Birlik Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.