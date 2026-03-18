Köln\'de Türk-Alman İftarında Birlik Mesajı

Almanya'nın Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı, "Küçük İstanbul" olarak bilinen Keup Caddesi'nde düzenlenen sokak iftarında, Türkler ve Almanlar aynı sofrada buluştu.

İftar programı, 8'i Türk 10 kişinin ölümüne neden olan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 9 Haziran 2004'te bombalı saldırı düzenlediği Keup Caddesi'nde yapıldı.

Caddenin Türk esnafının katkısıyla düzenlenen ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftara Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Torsten Burmester, parti temsilcileri ve siyasetçilerin yanı sıra çevre sakinleri katıldı.

Keup Caddesi Esnaf Birliği Başkanı Bünyamin Köksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün burada ramazan ayı vesilesiyle toplumun farklı kesimlerinden insanlarla barış ve hoşgörü çerçevesinde bir araya geldiklerini söyledi.

Köksoy, "Biz burada sadece Müslümanlar ve Türk toplumumuzla değil, Alman dostlarımızla ve diğer din temsilcileriyle de ramazan yapıyor ve iftarı bekliyoruz. Birliğin, beraberliğin, dostluğun mesajını veriyoruz." dedi.

Irkçılık ve ayrımcılığa karşı durmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Köksoy, NSU terör saldırılarında yaşamını yitirenleri andı.

Cadde boyunca kurulan masalarda yemekler yenildi, konuşmalarda birlik, beraberlik mesajları verildi.

Caddede terör saldırısı düzenlenmişti

Terör örgütü NSU, 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyerek, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgede kitlesel ölümler planlamıştı.

NSU tarafından 9 Haziran 2004 tarihinde düzenlenen çivili bomba saldırısında ölen olmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.