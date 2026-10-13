Köln polisi, 1,20 metrelik robotun kıza tacizini cinsel eylem şüphesiyle araştırıyor

Almanya'da polis, bir robotun genç bir kıza yönelik hareketlerini, "cinsel temelli eylem" şüphesiyle soruşturuyor.

Köln Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, 11 Ekim'de saat 23.45 civarında Hohenzollernring ile Palm caddelerinin kesiştiği noktada, 1,20 metre boyundaki robotun bir restoranın önünde kız arkadaşlarıyla birlikte bekleyen 16 yaşındaki bir kıza arkadan yaklaşarak dokunduğu ve taciz edici hareketler yaptığına dair ihbar alındığı belirtildi.

Açıklamada, ihbarın "robotun 16 yaşındaki sahibi ve bu kişinin 19 yaşındaki arkadaşının söz konusu olayı videoya kaydettikleri ve sosyal medyada yayınladıklarını" içerdiği aktarıldı.

Bölgeye giden polisin Magnus ve Hohenzollernring caddelerinin kesiştiği noktada şüphelileri bulduğu ifade edilen açıklamada robotun bir aracın bagajına konulduğunun belirlendiği kaydedildi.

Robota ve şüphelilerin cep telefonlarına el konulduğu bildirilen açıklamada, olayın "cinsel temelli eylem" şüphesiyle soruşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, kriminal polisin robotun olay sırasında nasıl çalıştığını ve bir kişi tarafından bilinçli olarak hareket ettirilip ettirilmediğini araştırdığı kaydedildi.