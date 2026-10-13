Köln polisi, 1,20 metrelik robotun kıza tacizini cinsel eylem şüphesiyle araştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köln polisi, 1,20 metrelik robotun kıza tacizini cinsel eylem şüphesiyle araştırıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köln polisi, 1,20 metrelik robotun 16 yaşındaki genç kıza taciz edici hareketler yaptığı ihbarını cinsel temelli eylem şüphesiyle soruşturuyor. Robotun 16 yaşındaki sahibi ve 19 yaşındaki arkadaşı olayı videoya alıp sosyal medyada yayınladı, polis robot ve telefonlara el koydu.

Almanya'da polis, bir robotun genç bir kıza yönelik hareketlerini, "cinsel temelli eylem" şüphesiyle soruşturuyor.

Köln Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, 11 Ekim'de saat 23.45 civarında Hohenzollernring ile Palm caddelerinin kesiştiği noktada, 1,20 metre boyundaki robotun bir restoranın önünde kız arkadaşlarıyla birlikte bekleyen 16 yaşındaki bir kıza arkadan yaklaşarak dokunduğu ve taciz edici hareketler yaptığına dair ihbar alındığı belirtildi.

Açıklamada, ihbarın "robotun 16 yaşındaki sahibi ve bu kişinin 19 yaşındaki arkadaşının söz konusu olayı videoya kaydettikleri ve sosyal medyada yayınladıklarını" içerdiği aktarıldı.

Bölgeye giden polisin Magnus ve Hohenzollernring caddelerinin kesiştiği noktada şüphelileri bulduğu ifade edilen açıklamada robotun bir aracın bagajına konulduğunun belirlendiği kaydedildi.

Robota ve şüphelilerin cep telefonlarına el konulduğu bildirilen açıklamada, olayın "cinsel temelli eylem" şüphesiyle soruşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, kriminal polisin robotun olay sırasında nasıl çalıştığını ve bir kişi tarafından bilinçli olarak hareket ettirilip ettirilmediğini araştırdığı kaydedildi.

Kaynak: AA
TeknolojiFc KölnGüncelDünyaPolisSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
19:03
İstanbul’un trafiği Nübel’i de çıldırttı
İstanbul'un trafiği Nübel'i de çıldırttı
18:55
TFF’den istifa eden Lale Cender’den Hacıosmanoğlu’nu çılgına çevirecek sözler
TFF'den istifa eden Lale Cender'den Hacıosmanoğlu'nu çılgına çevirecek sözler
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:54
A Milli Takım’ın başına mı geçiyor Arda Turan’dan iddialara yanıt
A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? Arda Turan'dan iddialara yanıt
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 19:17:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Köln polisi, 1,20 metrelik robotun kıza tacizini cinsel eylem şüphesiyle araştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei