Kolombiya Cumhurbaşkanı de la Espriella, Venezuela sınırında Esparta'yı başlattı - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı de la Espriella, Venezuela sınırında Esparta'yı başlattı

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, Venezuela sınırında silahlı örgütlere karşı 'Esparta' operasyonunu başlattı. Cucuta'da duyurulan operasyonda uyuşturucu, haraç ve adam kaçırma gelirleri ile ELN ve eski FARC liderleri hedef alınacak.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın talimatıyla Venezuela sınırındaki silahlı örgütlere karşı "Esparta" adlı geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Cucuta kentinde düzenlenen olağanüstü güvenlik toplantısına katılan de la Espriella, Venezuela sınırındaki silahlı örgütlerin faaliyetlerini engellemek ve bölgede devlet otoritesini yeniden tesis etmek amacıyla yeni kararlar alındığını duyurdu.

Güvenlik güçlerine tam destek veren de la Espriella, şunları söyledi:

"Bugün burada, Cucuta'da Esparta askeri ve polis operasyonu başlıyor. İnisiyatifi yeniden ele almak, narkoterörist grupların elebaşlarını tespit ederek yakalamak veya etkisiz hale getirmekle görevlisiniz. Sınırın stratejik noktalarında gözetimin artırılması ve kontrol bariyerleri oluşturulması talimatını verdim. Aksi takdirde bütün bu askeri ve polis çabaları boşa gitmiş olacak."

Güvenlik mücadelesinin yalnızca askeri yöntemlerle sınırlı kalmayacağını vurgulayan de la Espriella, Catatumbo bölgesinde devlet kurumlarının kalıcı varlığının güçlendirilmesi amacıyla sosyal hizmetler, adalet ve istihdam alanlarında da adımlar atılacağını sözlerine ekledi.

"Esparta" adlı operasyon kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı, haraç ve adam kaçırma gibi suçlardan elde edilen gelir kaynaklarının hedef alınması, örgütlerin finansal ağlarının çökertilmesi ve bölgedeki askeri varlığın artırılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı de la Espriella, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri başta olmak üzere yasa dışı silahlı yapıların liderlerinin tespit edilerek yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi talimatını verdi.

Ulusal basında çıkan haberde, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve silahlı örgütlerin sınır ötesi hareketliliğinin engellenmesini amaçlayan önlemler kapsamında uluslararası istihbarat ve adli işbirliğinin de artırılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümeti, 28 Ağustos'ta "yeterli barış iradesi sergilemedikleri" gerekçesiyle aralarında Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı (EMBF) ile Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) bulunduğu 3 yasa dışı silahlı grupla yürütülen barış görüşmelerini resmi olarak sonlandırmıştı.

Kaynak: AA
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