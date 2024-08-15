Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Venezuela'da dönüşümlü hükümet önerisinde bulundu

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçiminin ardından iktidar ile muhalefet arasındaki siyasi çözüme ilişkin "dönüşümlü hükümet" önerisinde bulundu.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından Venezuela'da devam eden seçim tartışmalarına değinen Petro, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya çağrı yaptı.

Petro, "Venezuela halkına barış ve refah getirecek siyasi bir çözüm Nicolas Maduro'ya bağlıdır. Kolombiya Ulusal Cephesi deneyiminin geçici olarak kullanılması, ülkedeki krize kesin bir çözüm getirebilir." ifadesini kullandı.

Kolombiya basınında, Petro'nun "Ulusal Cephe" önerisi iktidarın dönüşümlü olduğu bir sistem olarak değerlendirildi. Basına göre, Maduro'nun mevkidaşı Petro'nun çağrısını kabul etmesi durumunda Venezuela'daki iktidar, sırayla yönetilecek.

Bu arada Petro, bir başka paylaşımında ise Venezuela'ya yönelik tüm yaptırımların kaldırılmasını, ulusal barışın sağlanmasını ve yeni, özgür seçimlerin yapılmasını talep etti.

Kolombiya'nın Venezuela sınırının açık kalacağını belirten Petro, "Venezuela'daki iç siyasi çözüm, barışa giden en iyi yoldur. Buna sadece Venezuelalılar karar verir. Halklarımızın ortak refahını artırmak için sınırlar açık kalacak." değerlendirmesinde bulundu.