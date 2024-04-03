Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Venezuela'da muhalefet adaylarının başvurularının kabul edilmemesini eleştirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela hükümetine tepki göstererek, ana muhalefet adaylarının devlet başkanlığı seçimine ilişkin başvurularının kabul edilmemesini eleştirdi.
Petro, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da basına yaptığı değerlendirmede, ana muhalefet adaylarından Maria Corina Machado ve Corina Yoris'in başvurularının onaylanmamasını "anti demokratik" bulduğunu söyledi.
İdeolojileri ne olursa olsun herkesin siyasi görüşüne saygı duyulması gerektiğini savunan Petro, "Seçme ve seçilme hakkı sadece bireysel değildir. Bu, topluma aittir. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı kalmazsak Latin Amerika, barbarlığa sürüklenir." ifadesini kullandı.
Petro, benzer yanlışların kendi ülkesinde de yaşandığını belirterek, "Bu tür çifte standart uygulamalar burada da vuku buluyor. Şüphesiz Venezuela'da olanlar anti demokratik bir süreçtir. Kolombiya'da temel siyasi haklar da ihlal ediliyor ancak Venezuela'da son zamanlarda meydana gelen şeyler mahkeme kararıyla hayata geçiriliyor." dedi.
Ne olmuştu?
Ana muhalefetin ilk adayı Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesi üzerine Demokratik Üniter Platformu (PUD), yeni adayı olarak 22 Mart Cuma günü 80 yaşındaki Corina Yoris'i açıklamıştı.
PUD'un X hesabından dün yapılan açıklamada, Ulusal Seçim Komisyonu'nun Yoris'in başvurusunu henüz onaylamadığı belirtilmişti.
Yoris, 25 Mart'taki basın toplantısında, hem elektronik ortamda hem de şahsen kayıt olma girişimlerinin başarısız olduğunu, sadece kendisinin değil aday olmak isteyen herkesin adlarının reddedildiğini söylemişti.
Latin Amerikalı 7 ülke de Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılacağı açıklanan devlet başkanı seçimiyle ilgili "endişeli" olduklarını duyurmuştu.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro da muhalif adayların başvurularının kabul edilmemesini eleştirmişti.
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