Kolombiya\'da boğa güreşi yasa tasarısı kabul edildi

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Kolombiya'da tartışmalara neden olan boğa güreşinin yasaklamasını öngören yasa tasarısı Kongre'de oy çokluğuyla kabul edildi.

Ülkede on binlerce kişinin geçimini boğa güreşlerinden sağlaması nedeniyle tasarı tartışmaları beraberinde getirdi.

Boğa güreşinin yasaklamasını, boğaların sahiplendirilmesini, boğa güreşi arenalarının da rekreasyon, spor ve kültür alanı olarak kullanılmasını öngören tasarı, 2'ye karşı 93 oyla onaylandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Ölümlerin gösteri olmasından çıkmasını sağlayan herkese tebrikler. Hayvanların ölmesinden keyif alanlar sonunda insanların ölmesinden de keyif alacaktır. Tıpkı kitapları yakanların sonunda insanları yakacağı gibi." ifadelerine yer verdi.

Tasarı, Petro'nun onayının ardından 2027'de yürürlüğe girecek.

Tasarıyı destekleyen Temsilciler Meclisi Üyesi Juan Carlos Losada da "Başardık. 7 yıldan fazla süredir boğa güreşini yasaklamaya yönelik mücadelemizin ardından, yaşamı seven binlerce vatandaşımıza Kolombiya'nın hayvan işkencesinin kültür olarak gösterilmesinden kurtulduğunu duyurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, muhalifler ülkedeki tüm şehirlerinde bulunan arenaların dönüştürülmesi için gereken paranın nereden sağlanacağını sorguluyor.

Kongre önünde toplanan küçük bir grup da ellerinde taşıdıkları dövizlerde yasa tasarısına destek verirken teklifin kabul edilmesi Kongre'de büyük sevinçle karşılandı.

Kolombiya ve boğa güreşi

Boğa güreşini sonlandırmak aynı zamanda ülkenin bazı bölgelerinde bu gösteri etrafında şekillenen köklü geleneklere de son vermek anlamını geliyor.

Hükümetin gelirleri doğrudan veya dolaylı yoldan boğa güreşine bağlı olan kişiler için istihdam sağlaması isteniyor.

Ekvador, Fransa, Meksika, Peru, Portekiz, İspanya ve Venezuela'da devam eden boğa güreşleri, Brezilya, Şili, Arjantin, Uruguay ve Guatemala gibi bölgedeki diğer ülkelerde yasaklandı.